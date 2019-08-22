Степанов из «Рубина» вызван в молодежную сборную России по футболу

Стал известен состав молодежной сборной России по футболу на ближайшие отборочные матчи чемпионата Европы-2021 против Сербии (Саранск, 6 сентября) и Болгарии (София, 10 сентября).

Всего в список вошли 23 футболиста, в том числе, защитник «Рубина» Данил Степанов и полузащитник «Уфы» Артем Голубев.

Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2"), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Юрий Горшков («Чертаново» Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Никита Калугин («Сочи»), Иван Лапшов («Локомотив» Москва), Николай Рассказов («Спартак» Москва), Данил Степанов («Рубин» Казань).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Артем Голубев («Уфа»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА Москва), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба — «Арсенал» Тула), Леон Мусаев («Зенит» Санкт-Петербург), Магомед-Шапи Сулейманов, Данила Уткин (оба — «Краснодар»), Роман Тугарев («Локомотив» Москва).

Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо» Москва), Иван Игнатьев («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Сбор футболистов в расположении сборной намечен на 1 сентября в подмосковном Новогорске.