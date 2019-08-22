Средняя цена ОСАГО снизилась на 5,5% за 7 месяцев

Средняя стоимость полиса ОСАГО в России снизилась на 5,5% по итогам семи месяцев 2019 года и составила 5370 рублей.

По данным Российского союза автостраховщиков, цена ОСАГО для легковых машин физлиц в июле уменьшилась на 3,08% по сравнению с июлем прошлого года и составила 5 363 рубля. Средняя выплата в январе — июле выросла на 4,3% — с 64,1 до 66,9 тыс. рублей.

Количество заявленных убытков за этот же период выросло на 5,5%, урегулированных — на 5,8% и составило 1,32 млн штук в обеих категориях.

Снижение стоимости полисов ОСАГО может быть связано с ростом конкуренции между страховщиками, которая стала усиливаться после расширения тарифного коридора с 9 января этого года, комментирует глава РСА Игорь Юрген.

Напомним, ранее сообщалось, что российским водителям разрешат предъявлять электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также его бумажную копию при проверке документов на дорогах.

