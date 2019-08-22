В России предложили ввести уроки по World of Tanks, FIFA и Dota 2

Институт развития интернета (ИРИ) направил письмо главе Минпросвещения РФ Ольге Васильевой с предложением ввести в школьную программу факультативные уроки по киберспорту. Эксперты предложили игры, которые могут подойти для этого.

В список вошли футбольные стимуляторы (FIFA 19) и многопользовательские онлайн-игры (Dota 2, Starcraft II, World of Tanks, Minecraft и другие). Введение таких игр способствует развитию у детей стратегического и логического мышления, умения быстро принимать решения и работать в команде.

Кроме того, эксперты уверены, что данная инициатива поможет создать правильную и здоровую культуру потребления игрового контента детьми и вовлечь в образовательный процесс, передает ТАСС.

Напомним, ранее ИРИ рассматривал вариант трансформации предмета «Технология» в занятия по робототехнике, виртуальной реальности. Министерство просвещения заявило, что готово рассмотреть предложение Института развития интернета о введении в школах факультативных уроков по киберспорту в качестве эксперимента.