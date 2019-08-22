В Казани у «Чаши» ограничат движение из-за «Вкусной Казани»

В Казани ограничат движение транспорта по улице Сибгата Хакима. Это связано с проведением гастрономического фестиваля «Вкусная Казань», который пройдет на территории возле Центра семьи «Казан», говорится в постановлении исполкома города, опубликованном в сборнике документов мэрии.

Мероприятие пройдет 23 августа с 12.00 до 22.00, 24 и 25 августа с 10.00 до 22.00. На это время будет ограничено движение транспорта по проезду вокруг Центра семьи «Казан» по ул. С. Хакима, 4. Кроме того, на этом же участке закроют тротуар для пешеходов.

Ранее сообщалось, что власти Казани потратят до 2,7 млн рублей на фестиваль «Вкусная Казань».