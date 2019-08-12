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Власти Казани потратят до 2,7 млн рублей на фестиваль «Вкусная Казань»

03:31, 12.08.2019
Власти Казани потратят до 2,7 млн рублей на фестиваль «Вкусная Казань»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Исполком Казани объявил тендер на организацию гастрономического фестиваля «Вкусная Казань». Начальная цена контракта составляет 2,7 млн рублей.

Согласно сообщению на сайте госзакупок, заявки принимаются со 2 по 12 августа. Аукцион назначен на вторник, 13 августа.

Казань потратит средства из собственного бюджета. За эти деньги подрядчик должен организовать и провести фестиваль, продолжительность которого составит три дня, не менее чем по 10 часов в день. В прошлом году фестиваль проходил в мае и длился два дня.

Среди требований техзадания: детская зона, зона мастер-классов, электрическое, звуковое, световое и прочее техническое оборудование, музыкальные сцены и четыре сценических комплекса. Помимо этого, потребуется привлечь не менее ста участников из сферы индустрии питания города.

Общество Татарстан
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