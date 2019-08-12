Власти Казани потратят до 2,7 млн рублей на фестиваль «Вкусная Казань»

Исполком Казани объявил тендер на организацию гастрономического фестиваля «Вкусная Казань». Начальная цена контракта составляет 2,7 млн рублей.

Согласно сообщению на сайте госзакупок, заявки принимаются со 2 по 12 августа. Аукцион назначен на вторник, 13 августа.

Казань потратит средства из собственного бюджета. За эти деньги подрядчик должен организовать и провести фестиваль, продолжительность которого составит три дня, не менее чем по 10 часов в день. В прошлом году фестиваль проходил в мае и длился два дня.

Среди требований техзадания: детская зона, зона мастер-классов, электрическое, звуковое, световое и прочее техническое оборудование, музыкальные сцены и четыре сценических комплекса. Помимо этого, потребуется привлечь не менее ста участников из сферы индустрии питания города.