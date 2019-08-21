Суд в Татарстане отправил в колонию мужчину за аферы с землей на 1,3 млн рублей

Высокогорский районный суд Казани признал 61-летнего мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов.

Согласно материалам дела, в 2012 году подсудимый совместно с супругой решил продать земельный участок в с. Высокая Гора, который был предоставлен в аренду его покойному отцу. Злоумышленнику удалось продать участок за 1,3 млн рублей, при этом он сообщил покупателю, что указанный земельный участок на праве собственности принадлежит ему.

Уже 2013—2015 гг. подсудимый совместно с супругой, чтобы скрыть махинации с землей, изготовил от имени покойного отца фиктивную нотариальную доверенность на указанный земельный участок. В последующем он представил подделку в органы государственной регистрации прав.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении супруги осужденного было выделено в отдельное производство и прекращено в связи с ее смертью, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, в ближайшее время суд в Татарстане рассмотрит дело о махинациях с землей на 15 млн рублей.

