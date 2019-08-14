Суд в Татарстане рассмотрит дело о махинациях с землей на 15 млн рублей

Прокуратура Тукаевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего и 34-летнего местных жителей. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц и покушении на мошенничество.

По версии следствия, с ноября 2009 года по июль 2013 года фигуранты дела обманным путем оформили в собственность несуществующие объекты недвижимости на арендованных ими для индивидуального жилищного строительства 16 земельных участках в с. Большая Шильна Тукаевского района. Пресс-служба прокуратуры РТ не раскрывает механизм, с помощью которого действовали обвиняемые.

При попытке оформить в собственность еще семь земельных участков указанные действия обвиняемых были пресечены. В результате муниципалитету причинен ущерб на общую сумму более 14,9 млн рублей.

Кроме того, в период с декабря 2010 года по июль 2017 года 57-летний мужчина, создав на имя подставных лиц дачное некоммерческое товарищество, незаконно оформил в свою собственность земельный участок в Князевском сельском поселении Тукаевского муниципального района общей площадью 53 га. В ходе следствия земельный участок площадью 53 га был возвращен в муниципальную собственность, а на остальные наложен арест.

Напомним, в июле в Казани предстал перед судом экс-чиновник исполкома, незаконно оштрафовавший торговца 27 раз.

