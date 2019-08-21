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В Казани пройдет «Неделя татарстанского кино»

13:36, 21.08.2019
В Казани пройдет «Неделя татарстанского кино»
Фото: https://kzngo.ru

С 23 по 31 августа в Казани в кинотеатре «Мир» пройдет «Неделя татарстанского кино». Об этом сегодня на брифинге рассказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова. В рамках акции состоится премьера фильма Ильшата Рахимбая «Эпипэ» — первой татарстанской музыкальной кинокомедии. Вход на все фильмы «Недели татарстанского кино» — 100 рублей.

Показ «Недели татарстанского кино в кинотеатре «Мир»:

23 августа, 18.00 — «Мулла»

24 августа, 18.00 — «Мулла»

25 августа, 11.00 — «И в шутку, и всерьез»,

15.00 — «Водяная»

26 августа, 18.00 — «Инсаф»

27 августа, 18.00 — «Остазбикэ»,

19.05 — «Нигез йорт»

28 августа, 18.00 — «Волчий яр»,

18.45 — «Жиде малай»

29 августа, 18.00 — «Байгал»

30 августа, 18.00 — «La Primavera»,

19.05 — «Сложный узор»

31 августа, 19.00 — «Эпипэ»

ОбществоКультура Татарстан
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