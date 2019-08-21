В Казани пройдет «Неделя татарстанского кино»
С 23 по 31 августа в Казани в кинотеатре «Мир» пройдет «Неделя татарстанского кино». Об этом сегодня на брифинге рассказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова. В рамках акции состоится премьера фильма Ильшата Рахимбая «Эпипэ» — первой татарстанской музыкальной кинокомедии. Вход на все фильмы «Недели татарстанского кино» — 100 рублей.
Показ «Недели татарстанского кино в кинотеатре «Мир»:
23 августа, 18.00 — «Мулла»
24 августа, 18.00 — «Мулла»
25 августа, 11.00 — «И в шутку, и всерьез»,
15.00 — «Водяная»
26 августа, 18.00 — «Инсаф»
27 августа, 18.00 — «Остазбикэ»,
19.05 — «Нигез йорт»
28 августа, 18.00 — «Волчий яр»,
18.45 — «Жиде малай»
29 августа, 18.00 — «Байгал»
30 августа, 18.00 — «La Primavera»,
19.05 — «Сложный узор»
31 августа, 19.00 — «Эпипэ»ОбществоКультура Татарстан
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