ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим»

Банк России обсуждает интеграцию своей Системы бесконтактных платежей с мессенджером «Серафим».

В ЦБ отметили, что на данный момент этот вопрос прорабатывается. «Возможность платежей в СБП через мессенджеры была изначально заложена в концепции системы. В настоящий момент мы изучаем этот вопрос», — цитируют «Ведомости» слова собеседника.

Система бесконтактных платежей позволяет людям переводить другу другу деньги по номеру телефона, в дальнейшем система может использоваться для оплаты товаров и услуг по QR-кодам.

«Серафим» — созданный в России корпоративный мессенджер, который используется для обеспечения безопасности коммуникаций в госкомпаниях и крупном бизнесе.

Напомним, с 28 января в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей. За последние полтора месяца сумма операций увеличилась примерно на 65%.