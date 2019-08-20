Под Тулой специально сбили 3 паралимпийцев из сборной России

В селе Алексино Тульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех представителей сборной России по бочче (паралимпийский вид спорта).

Инцидент случился вечером, когда спортсмены вышли на прогулку, во время которой на них наехал мужчина на «Шевроле Ланос». Проехав мимо спортсменов, он развернулся, направив автомобиль прямо на них.

В результате ДТП сами спортсмены серьезно не пострадали, сильные поломки получили только их коляски.

Водитель скрылся с места происшествия, но его личность уже установлена и полиция начала поиски виновного. По предварительной информации, он был лишен водительских прав в 2013 году.