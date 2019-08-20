Казань вошла в топ городов с наиболее активным малым бизнесом

Казань заняла шестое место в рейтинге городов с наиболее активным малым и средним бизнесом. Согласно данным Финансового университета при правительстве РФ, в столице Татарстана до 30% бизнесменов готовы арендовать производственные помещения или открывать новый бизнес.

Первое место в рейтинге занял Якутск: там готовы расширяться 37% предпринимателей. Также в рейтинг попали Севастополь (34%) и Балашиха (32%).

В рейтинге также на 41-й позиции присутствуют Набережные Челны, там готовы расширяться 23% предпринимателей. Кроме того, 24-ю строчку рейтинга занимает Уфа (26%).

Напомним, малый бизнес в рамках нацпроектов в Татарстане поддержат дополнительно на 228,3 млн рублей. Общий бюджет нацпроекта по поддержке МСБ в Татарстане составляет 1,5 млрд рублей.

