Йозеф Яндач: «Уфа, Омск, Казань — все могут выиграть Кубок Гагарина»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач поделился мнением о главных конкурентах своего клуба в КХЛ в конференции Восток.

«Каждый год я вижу, что нельзя недооценивать команды со слабым составом на бумаге и небольшим бюджетом. Деньги не всегда приносят результат. На этот вопрос тяжело ответить, но скорее я согласен. Два года назад еще с «Автомобилистом» не считались, а с прошлого сезона там уже очень сильная команда.

Также на Востоке «Барыс» - он в прошлом году уже показал свою силу, там могут собирать иностранцев со всего мира. «Куньлунь» — китайская Канада, где берут сколько угодно легионеров. Кроме того, Уфа, Омск, Казань — все могут выиграть Кубок Гагарина. Все остальные тоже будут драться. Так что Восток очень сильный», — сказал Яндач.

Ранее стало известно, что «Ак Барс» ищет варианты обмена для нападающего Станислава Галиева.