В Нижнекамском районе заметили исчезнувший вид черепахи

На прошлой неделе около озера Каракуль была найдена черепаха, которая может принадлежать виду европейских болотных черепах. Она не выявлялась на территории Республики Татарстан в течение многих лет и была исключена из Красной Книги Республики Татарстан 3-го издания как «исчезнувший вид».

Черепаху обнаружил местный житель, который сфотографировал ее и снял на видео выпуск в озеро.

«Если вы видели это животное, сообщите нам в Комитет по номеру телефона 8 (843) 211 68 62 (или пришлите при наличии фото/видео материалы на почту Yuriy.Pavlov@tatar.ru )», — передает пресс-служба Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

Ранее японские и российские ученые смогли добиться активности в клетках мамонта, умершего около 28 тысяч лет назад. Они обнаружили, что структуры из тканей мамонта начали делиться после помещения в яйцеклетки мышей.

