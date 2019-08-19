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В МЧС запах газа в Казани объяснили утилизацией цистерны

21:23, 19.08.2019
В МЧС запах газа в Казани объяснили утилизацией цистерны
Фото: youtube.com / скриншот

В татарстанском главке МЧС объяснили природу неприятного запаха в Авиастроительном и Высокогорском районах. Он возник из-за утилизации цистерны из-под сжиженного газа.

«Работники ООО «Металл Трейд» перед утилизацией проводили работы по пропариванию цистерны. Расстояние до жилого сектора Авиастроительного района г. Казани составляет 2,8 км», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Работы были прекращены. На месте уже работают специалисты районной газовой службы, сотрудники МВД и оперативная группа Высокогорского пожарно-спасательного гарнизона.

Минэкологии проверит воздух при помощи мобильной лаборатории.

Происшествия Татарстан
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