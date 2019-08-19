Минтранс РФ: нельзя полностью обезопасить самолеты от столкновения с птицами

На данный момент система орнитологической защиты аэропортов в России налажена, к ней установлены определенные требования.

«Но поскольку мы живем в живом мире, абсолютной защиты быть не может: мы не можем истребить всех птиц», — заявил журналистам замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик.

Он пояснил, что меры защиты действуют в районе взлетно-посадочных полос, на подходах к ним, «а дальше невозможно ничего сделать».

«Можно создавать только системы «непривлечения» птиц. Например, если есть свалки, их закрывают», — цитирует «Интерфакс» замглавы ведомства.

Напомним, что на прошлой неделе произошла жесткая посадка самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний» из-за попавших в двигатели птиц. На борту было 226 человек, все пассажиры остались живы. Летчикам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России.

СМИ опубликовали стенограмму переговоров пилотов А321. Известно, что прямо перед взлетом диспетчер сообщил экипажу воздушного судна об «отдельных перелетах птиц». Уже через несколько минут пилоты сообщили об отказе одного из двигателей. Высказывалось мнение, что чаек, ставших причиной аварии, к аэропорту могла привлечь расположенная рядом свалка. В Минэкологии Московской области признали существование таких свалок, однако большинство из них не создают больших скоплений птиц.