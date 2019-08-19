Стало известно, когда в Сарове откроют памятник погибшим испытателям ядерного центра

Памятник сотрудникам Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), погибшим на военном полигоне под Северодвинском, откроют в Сарове Нижегородской области к первой годовщине трагедии.

То есть памятник будет открыт 8 августа 2020 года, говорится в корпоративной газете Росатома «Страна Росатом».

Напомним, 8 августа на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании ракеты произошел взрыв с возгоранием. Через два дня «Росатом» сообщил о гибели пяти человек, это сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.

Восемь сотрудников, включая пятерых погибших, были награждены орденами Мужества.