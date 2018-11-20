В России могут создать новое ведомство для надзора за добычей на шельфе

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минэнерго и Минприроды проработать вопрос о создании специального ведомства, которое будет осуществлять надзор за проектами по добыче на шельфе. Предложения должны быть представлены до 1 апреля 2019 года.

По словам официального представителя вице-премьера Ильи Джуса, в настоящее время надзорные функции распределены между несколькими ведомствами, в числе которых Роснедра и Росприроднадзор, пишет News.ru.

Поручение дано Козаком в рамках системной работы кабинета министров над законодательными изменениями в сфере добычи углеводородов на континентальном шельфе.

Напомним, Россия в октябре побила рекорд по добыче нефти, установленный в постсоветский период.

В прошлом месяце российские компании нарастили месячное производство на 50 тыс. баррелей в сутки — до 11,6 млн баррелей. Средняя суточная добыча в России в 2018 году, по оценкам ОПЕК, составит 11,24 млн баррелей,