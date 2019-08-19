Новости общества

13:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Эксперты назвали самые популярные зарубежные направлением среди россиян этим летом

13:23, 19.08.2019
Эксперты назвали самые популярные зарубежные направлением среди россиян этим летом
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Армения, Италия и Турция вошли в число самых популярных зарубежных направлений у россиян этим летом.

Грузия, несмотря на приостановку прямого авиасообщения с Россией, заняла пятое место (в прошлом году страна занимала третью строчку).

В десятку популярных зарубежных направлений также вошли Испания, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция и Киргизия, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Ранее опрос показал, куда в первую очередь уходят деньги российских путешественников. Дороже всего им обходятся авиа- и железнодорожные билеты.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Мидхатом Шагиахметовым, Председателем Центральной избирательной комиссии РТ

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров