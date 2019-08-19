Эксперты назвали самые популярные зарубежные направлением среди россиян этим летом
Армения, Италия и Турция вошли в число самых популярных зарубежных направлений у россиян этим летом.
Грузия, несмотря на приостановку прямого авиасообщения с Россией, заняла пятое место (в прошлом году страна занимала третью строчку).
В десятку популярных зарубежных направлений также вошли Испания, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция и Киргизия, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Ранее опрос показал, куда в первую очередь уходят деньги российских путешественников. Дороже всего им обходятся авиа- и железнодорожные билеты.Общество
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