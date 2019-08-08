Власти Казани ограничат движение в центре при подготовке и проведении Дня города
Исполком Казани опубликовал постановление об ограничении движения на ряде центральных улиц города при подготовке и проведении Дня города и Дня Республики Татарстан.
Улицы начнут перекрывать еще 19 августа. Завершатся ограничения 2 сентября.
- В ночь с 19 на 20 августа (с 23.00 до 01.00) будет ограничено движение на пл. Тысячелетия; ул. Лево-Булачной (от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия); ул. Право-Булачной (от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия); ул. Ташаяк (от ул. Московская до ул. Право-Булачная) и спуске от ул. Профсоюзная до ул. Право-Булачная.
- С 23.00 22 августа до 23.00 2 сентября будут перекрыты спуск от ул. Баумана к площади Тысячелетия, в районе мечети Кул Шариф, и парковка у Центрального стадиона.
- С 22.00 27 августа до 06.00 28 августа будет перекрыта площадь Тысячелетия.
- Аналогичное ограничение будет действовать и с 22.00 28 августа до 06.00 29 августа.
- С 20.00 29 августа до 06.00 власти перекроют площадь Тысячелетия; ул. Лево-Булачная (от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия); ул. Право-Булачная (от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия); ул. Ташаяк (от ул. Московская до ул. Право-Булачная); ул. Профсоюзная (от ул. Чернышевского до ул. Баумана); ул. Баумана (от ул. Профсоюзная до ул. Кремлевская набережная); спуск от пл. Первого мая до ул. Баумана.
- На площади Тысячелетия ограничение будет действовать и с 23.00 31 августа до 05.00 1 сентября.
- С 15.00 29 августа до 24.00 30 августа также будет действовать ограничение на парковке возле Центра семьи «Казан».
- С 07.00 до 20.00 30 августа ул. Ш. Марджани (от ул. Татарстан до ул. Ф. Карима); ул. Кремлевская (от площади Первого Мая до ул. Чернышевского); ул. Чернышевского (от ул. Кремлевская до ул. Дзержинского); ул. Дзержинского (от ул. Чернышевского до ул. Миславского); ул. Батурина (от ул. Миславского до ул. Федосеевская); ул. Федосеевская (от ул. Батурина до дома №38 по ул. Федосеевская).
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