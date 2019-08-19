Медведев выиграл теннисный турнир в Цинциннати и стал первым за 9 лет русским в топ-5

Россиянин Даниил Медведев в финале теннисного турнира серии Masters в американском штате Цинциннати победил бельгийца Давида Гоффена.

23-летний спортсмен победил со счетом 7:6, 6:4, матч продолжался 1 час 41 минуту.

Эта победа стала первой в карьере для Медведева на уровне серии Masters и сегодня он дебютировал в топ-5 мирового рейтинга. В последний раз подобное удавалось россиянину Николаю Давыденко 9 лет назад, в конце июня 2010 года.

«Нереально рад. Если бы меня до турнира кто-то спросил, как я буду праздновать, если я выиграю последнее очко и выиграю здесь «Мастерс», я бы сказал, наверное, что упаду на корт, буду орать, как сумасшедший, радоваться. Но в итоге у меня настолько не было сил, я был так опустошен после последнего эйса, который я сделал, что просто пошел к сетке и, можно сказать, радовался, что наконец-то это все кончилось. Но конечно, нереальное чувство и только позитивные эмоции.

То, что я стану пятой ракеткой мира, просто невероятно, потому что всего лишь месяц или полтора, как я вошел в десятку, а уже через несколько недель я вышел в три финала, выиграл «Мастерс». Это что-то невероятное, но, естественно, я не хочу останавливаться, хочу прибавлять», — прокомментировал свою победу Медведев.

В полуфинале Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Напомним, сегодня в «Реальном времени» вышло интервью с бывшим лидером сборной России по теннису Михаилом Южным.