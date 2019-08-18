Российский теннисист Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в США

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича полуфинале турнира в американском Цинциннати - 3:6, 6:3, 6:3.



Это уже вторая подряд победа Медведева над титулованным сербом в сезоне. Ранее он обыгрывал Джоковича на турнире в Монте-Карло.



«Если честно, я не знаю, как я это сделал. В первом сете я был очень уставшим и думал, что не смогу поддерживать необходимый против Новака уровень. Но потом во втором сете один рывок все изменил. И болельщики зарядили меня энергией.

Обычно я сильнее подаю вторую подачу, если она не работает. В первом сете Новак ее просто уничтожал, так что я сказал себе: зачем подавать обычную вторую, если все равно проиграешь очко? После этого я начал выигрывать намного больше», — признался после матча Медведев.

Эта победа стала для Медведева 13 в последних 15 проведенных матчах. В финале россиянин сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном, которому до этого проиграл в финале в Уимблдоне.

Напомним, до этого Медведев обыграл другого россиянина Андрея Рублева, разгромившего на этом турнире швейцарца Роджера Федерера.