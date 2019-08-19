Британские ученые подсчитали количество львов в природе Африки

Численность львов, которые сейчас живут в Африке в естественных условиях дикой природы, сократилась до 22 509 особей. Об этом сообщили ученые из британского исследовательского отдела по охране дикой природы Оксфордского университета.

«Мы вынуждены констатировать, что в Африке дикие львы исчезли с 95% своего исторического ареала обитания», — цитирует ТАСС заявление ученых.

Согласно данным исследования, наибольшая численность львов, обитающих в диких условиях, сохраняется в Танзании — 8 176 животных, в ЮАР — 2 070, в Кении — 1 825, в Замбии — 1 095. При этом в Малави осталось только пять львов, живущих в естественных условиях, в Руанде таких особей 22.