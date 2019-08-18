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Медики назвали продукт для людей с повышенным давлением

20:33, 18.08.2019
Медики назвали продукт для людей с повышенным давлением
Фото: pixabay.com

Британские врачи посоветовали людям с повышенным давлением потреблять сыр, особенно моцареллу.

Отмечается, что некоторые сорта сыра имеют много соли в составе. Это наоборот приводит к повышению кровяного давления. Однако моцарелла содержит мало соли и жиров. Она за счет взаимодействия кальция с калием помогают контролировать и снижать давление, сообщает Express.

Ранее британские медики рассказали о ряде симптомов диабета, при появлении которых стоит немедленно обратиться к врачу. Пройти обследование стоит при появлений таких нетипичных симптомов болезни, как частые рвота или тошнота в совокупности с низким кровяным давлением.

ОбществоМедицина
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