Медики назвали продукт для людей с повышенным давлением

Британские врачи посоветовали людям с повышенным давлением потреблять сыр, особенно моцареллу.

Отмечается, что некоторые сорта сыра имеют много соли в составе. Это наоборот приводит к повышению кровяного давления. Однако моцарелла содержит мало соли и жиров. Она за счет взаимодействия кальция с калием помогают контролировать и снижать давление, сообщает Express.

Ранее британские медики рассказали о ряде симптомов диабета, при появлении которых стоит немедленно обратиться к врачу. Пройти обследование стоит при появлений таких нетипичных симптомов болезни, как частые рвота или тошнота в совокупности с низким кровяным давлением.