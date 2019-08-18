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Театр имени Мустая Карима купит автобус за 10 млн рублей

23:30, 18.08.2019
Театр имени Мустая Карима купит автобус за 10 млн рублей
Фото: commons.wikimedia.org

Национальный молодежный театр имени Мустая Карима собирается купить автобус за 9,8 млн рублей.

Заявки на участие в закупке принимаются с 13 по 22 августа, аукцион состоится 23 августа, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Автобус должен быть туристического класса, на 50—65 мест. Он должен иметь дизельный двигатель с турбонаддувом объемом около 9,5 литра, который развивает скорость 383 л. с. Коробка передач должна быть механической и шестиступенчатой. Также в автобусе необходим кондиционер, не менее двух LCD-мониторов.

Поставку должны осуществить в течение 15 календарных дней с момента подписания договора.

Общество Башкортостан
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