Правительство Великобритании рассказало о последствиях жесткого Brexit

Если Великобритания выйдет из Евросоюза (Brexit) без сделки, то она столкнется с нехваткой топлива, продуктов питания и медикаментов.

Также Британия может столкнуться с массовым увольнением, перебоями в работе портов. Об этом говорится в плане действий правительства на случай выхода из ЕС 31 октября, на который ссылается The Sunday Times. В документе перечисляются необходимые для принятия меры по предотвращению «катастрофического коллапса в национальной инфраструктуре».

Ранее сообщалось, что каждый пятый житель Великобритании начал запасать еду, напитки и лекарства. Это связано с опасениями из-за выхода Великобритании из ЕС без соглашения.Из тех, кто делает запасы, уже потратил дополнительные 380 фунтов на вышеупомянутые категории товаров. В целом британцы потратили на запасы около 4 млрд фунтов стерлингов.