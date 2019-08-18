Сквер памяти погибших в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС открыли в Хакасии

Сквер памяти погибших в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС открыли накануне на набережной Енисея в поселке Черемушки в Хакасии.

Погибших почтили минутой молчания, к мемориалу в центре сквера с именами погибших возложили цветы, сообщили в пресс-службе. В траурной церемонии приняли участие губернатор Хакасии Валентин Коновалов и члены правления «РусГидро», сообщает пресс-служба компании.

Десять лет назад на Саяно-Шушенской ГЭС произошла авария, которая унесла жизни 75 энергетиков и энергоремонтников станции. Советник генерального директора Технической инспекции ЕЭС, эксперт энергоотрасли Расим Хазиахметов поделился с «Реальным временем» своим видением произошедшего.

