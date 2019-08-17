Мокрые и счастливые: как проходит фестиваль Alfa Future People под Нижним Новгородом

Накануне у поселка Большое Козино под Нижним Новгородом стартовал фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People. В этом году событие сопровождала ненастная погода, но, судя по выкладываемым в соцсетях фотографиях, непохоже, что это как-либо повлияло на настроение участников.

Многие из участников заранее запаслись зонтами, плащами от дождя и даже плавательными кругами.

Ранее организаторы сообщали, что на фестивале помимо музыки будет и иная развлекательная программа: к примеру, спортивная и программа интеллектуальных игр.



Напомним, в 2018 году ходили слухи о возможном переезде Alfa Future People в Казань. Руководство фестиваля тогда опровергло эту информацию.