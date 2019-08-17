Эксперт рассчитал стоимость Гренландии

Стоимость Гренландии может достигать $10 трлн долларов.

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов пояснил, что цена значительно более мелких островов-аналогов составляет $5 млн за квадратный километр.

«Гренландия перестает уступать по ценности Клондайку и цена сделки может достигнуть 10 триллионов долларов, а это уже более половины ВВП США и весьма сомнительная экономическая эффективность», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее американские журналисты выяснили, что президент США Дональд Трамп интересовался возможностью купить остров Гренландия. Вопрос о приобретении острова, находящегося под юрисдикцией Дании, глава Соединенных Штатов задавал своим советникам.

В Министерстве иностранных дел автономной территории сообщили, что Гренландия открыта для сотрудничества в области бизнеса, но не для продажи.