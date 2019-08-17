В Башкирии на новые дорожные камеры потратят 72 млн рублей

Центр организации дорожного движения Башкирии потратит 72 млн рублей на установку новых камер контроля за дорожным движением. Деньги на эти цели выделят из бюджета региона.

Заявки на участие будут приниматься с 7 по 19 августа, аукцион проведут 22 августа, сообщается на сайте госзакупок.

От подрядчика потребуется установить стационарные специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением на автомобильных дорогах Башкирии. Камеры будут установлены в 11 местах на таких трассах, как Уфа — Бирск — Янаул, Уфа — Инзер — Белорецк, М-5 «Урал» — Иглино, Уфа — Иглино, Дюртюли — Нефтекамск.

Напомним, о потребности в новых камерах для региона было объявлено в начале года.