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Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, воздух прогреется до +29 градусов

05:35, 17.08.2019
Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, воздух прогреется до +29 градусов
Фото: www.tatarmeteo.ru

В субботу, 17 августа, в Татарстане ожидается облачная погода. Местами пройдет сильный дождь. В отдельных районах могут быть грозы, возможен град. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный слабый до умеренного, при грозе может усилиться до 15-20 м/с, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит от +24°С до +29°С. Ночью — от +14°С до +19°С .

Напомним, синоптики предупредили татарстанцев о дожде, грозе и граде. ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало штормовое предупреждение с 18.00 16 августа до 18.00 17 августа.

Общество Татарстан
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