Казанский суд отказал в посадке Вячеслава Шелуханова

Ново-Савиновский райсуд не согласился с ходатайством о замене меры пресечения бывшему главе ТСЖ «Азино-1» Вячеславу Шелуханову. Он остается под домашним арестом, сообщает журналист «Реального времени».



На заседании следователь просил водворить подозреваемого в СИЗО, ссылаясь на то, что Шелуханов грубо нарушает условия домашнего ареста — ведет разговоры по телефону, гуляет свыше трех часов при разрешенных судом двух часах в день. Кроме того, у Следкома имеется информация о неких попытках подозреваемого через адвоката повлиять на позицию других фигурантов дела.

Защита против этих доводов возражала.

Напомним, в июле Шелуханов был водворен под домашний арест в качестве подозреваемого в афере с уводом муниципальных помещений, фальсификации доказательств и служебном подлоге.