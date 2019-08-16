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Следком просит СИЗО для главы мегаТСЖ Казани

13:17, 16.08.2019
Следком просит СИЗО для главы мегаТСЖ Казани

В Ново-Савиновский суд Казани поступило ходатайство Следкома о замене домашнего ареста реальным бывшему главе ТСЖ «Азино-1» Вячеславу Шелуханову. Рассматривать ходатайство будет зампред райсуда Марсель Ахметшин.

Напомним, в июле Шелуханов был водворен под домашний арест в качестве подозреваемого в мошенничестве в крупном размере, фальсификации доказательств и служебном подлоге.

По версии следствия, из муниципальной собственности в 2006—2009 годах были выведены квартиры на первых этажах, переоборудованные из лифтерных и дворницких, и ордера на эти помещения своим близким и доверенным лицам выписывал подозреваемый, в ту пору — директор МУП «ПЖКХ». А дальше люди представляли подделку в суд и получали разрешения на приватизацию.

Вину Шелуханов не признавал.

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