Следком просит СИЗО для главы мегаТСЖ Казани
В Ново-Савиновский суд Казани поступило ходатайство Следкома о замене домашнего ареста реальным бывшему главе ТСЖ «Азино-1» Вячеславу Шелуханову. Рассматривать ходатайство будет зампред райсуда Марсель Ахметшин.
Напомним, в июле Шелуханов был водворен под домашний арест в качестве подозреваемого в мошенничестве в крупном размере, фальсификации доказательств и служебном подлоге.
По версии следствия, из муниципальной собственности в 2006—2009 годах были выведены квартиры на первых этажах, переоборудованные из лифтерных и дворницких, и ордера на эти помещения своим близким и доверенным лицам выписывал подозреваемый, в ту пору — директор МУП «ПЖКХ». А дальше люди представляли подделку в суд и получали разрешения на приватизацию.
Вину Шелуханов не признавал.ПроисшествияБизнесОбществоВластьНедвижимостьЭкономикаБюджет Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым