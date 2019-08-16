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Уроженец Зеленодольска представит Россию на конкурсе «Новая волна»

14:51, 16.08.2019
Уроженец Зеленодольска представит Россию на конкурсе «Новая волна»
Фото: instagram.com

Артист из Зеленодольска Данил Буранов представит Россию на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна», который пройдет в Сочи с 24 по 29 августа. Об этом Буранов рассказал у себя в соцсетях, портфолио певца также опубликовал сайт конкурса.

Ожидается, что на конкурсе Буранов исполнит три песни, одна из которых написана специально для конкурса. Еще одна называется «Люди», на эту песню у Буранова снят клип.

Представителем России Буранова выбрало жюри, в которое вошли певец Филипп Киркоров, композитор Игорь Крутой, продюсер Анастасия Мухина и другие.

Буранов является выпускником ГИТИС, он сотрудничает с продюсерским центром Григория Лепса. В Зеленодольске он учился в школе №3, выпускником этой же школы является известная татарстанская певица, участница «Евровидения» Дина Гарипова.

ОбществоКультура Татарстан
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