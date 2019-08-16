В Татарстане расширят зоны полетов беспилотников

В Татарстане могут расширить зоны для легальных полетов беспилотных летательных аппаратов на всю республику.

На данный момент полеты беспилотников разрешены в Казани, Верхнеуслонском, Высокогорском, Лаишевском, Зеленодольском, Камско-Устьинском районах, отметил председатель Ассоциации пилотов беспилотных летательных аппаратов РТ Алексей Галютин на пресс-конференции. Планируется расширить зону на Алексеевский район, Альметьевск, Нижнекамск, Набережные Челны, Бугульму.

Всего в Ассоциации пилотов беспилотных летательных аппаратов РТ зарегистрированы более 350 пилотов, зафиксировано свыше 2,5 тыс. легальных полетов, передает «Татар-информ».

Ранее студент казанского IT-лицея КФУ разработал и презентовал беспилотник для выявления лесных пожаров.