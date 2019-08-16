Минпромторг освободит судоремонтные заводы от НДС

В Минпромторге РФ работают над законопроектом, который освободит от НДС все судоремонтные заводы. Сейчас такой льготой пользуются только малые предприятия.

Судоремонтные верфи оказались в кризисном положении и потеряли конкурентоспособность.

Как пишет «Коммерсант», против выступил Минфин, который считает, что выпадающие доходы федерального бюджета не будут компенсированы и возникнет прецедент для других налогоплательщиков.

Действовавшая до 2002 года редакция Налогового кодекса позволяла без обложения НДС проводить разные виды ремонта судов под российским флагом в РФ. Потом президиум Высшего арбитражного суда постановил, что нахождение предприятия на территории порта не может быть безусловным основанием для получения нулевого НДС, а ремонт судна в доках и судоверфях не равнозначен ремонту и обслуживанию судов во время стоянки в портах. В связи с этим с операций по заводскому обслуживанию и плановому ремонту предприятие обязано платить НДС.