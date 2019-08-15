Казанцы приютили почти половину беспородных кошек города

Во II квартале 2019 года почти 12 тысяч кошек и более 5 тысяч собак, у которых нет породы, обрели дом через объявления «отдам даром» на сайте «Авито». Жители Казани приютили 32% собак и 45% кошек без породы, говорится в исследовании «Авито», приуроченном ко Всемирному дню бездомных животных, который отмечается 18 августа.

В рейтинге спроса беспородных животных Казань находится на 7-м месте. Ниже, на 16-м месте, расположилась Самара, здесь приютили 52,3% беспородных кошек и 33,5% дворняг-собак. Столица Башкирии заняла предпоследнее, 2-е место. Уфимцы приютили 57% кошек и 28,3% собак.

В исследовании отмечается, что реальное количество животных, которые обрели дом, может быть и больше, так как пользователи в одном объявлении пристраивали сразу несколько котят и щенят.

В целом беспородные кошки стали обретать хозяев на 8,7% активнее, а собаки-дворняги на 16%.

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