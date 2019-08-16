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Сегодня в Татарстане ожидаются грозы и потепление до +29 градусов

04:35, 16.08.2019
Сегодня в Татарстане ожидаются грозы и потепление до +29 градусов
Фото: www.tatarmeteo.ru

В пятницу, 16 августа, в Татарстане ожидается облачная погода. В западных районах республики местами может пройти сильный дождь. Возможен град. Ночью и утром в отдельных районах может быть туман.

Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного, при грозе может усилиться 15-20 м/с, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит от +24°С до +29°С. Ночью — от +13°С до +18°С .

Напомним, в МЧС РТ опубликовали штормовое предупреждение с 22.00 15 августа до 18.00 16 августа.

Общество Татарстан
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