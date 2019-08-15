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В МЧС предупредили жителей Татарстана о надвигающейся грозе и сильном ветре

12:51, 15.08.2019
В МЧС предупредили жителей Татарстана о надвигающейся грозе и сильном ветре
Фото: pixabay.com

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало штормовое предупреждение с 22.00 15 августа до 18.00 16 августа.

По данным Гидрометцентра РТ, ночью и утром на территории Татарстана и в Казани ожидается туман. Ночью и днем в западных районах возможны гроза с кратковременным усилением ветра до 15—20 м/с, сильный дождь и град, сообщает МЧС.

Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений слабый.

Общество Татарстан
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