Международные резервы России увеличились на $10,2 млрд

На 9 августа международные резервы России увеличились на $10,2 млрд, до $527,1 миллиарда.

Банк России объяснил это преобладавшим воздействием положительной переоценки, подкрепленным покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота.

Напомним, что на 14 июня золотовалютные резервы России (ЗВР) увеличились на $1,8 млрд, до $504,5 миллиарда. Это максимальное значение за последние пять лет, с марта 2014 года.