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Международные резервы России увеличились на $10,2 млрд

18:46, 15.08.2019
Международные резервы России увеличились на $10,2 млрд
Фото: cbr.ru

На 9 августа международные резервы России увеличились на $10,2 млрд, до $527,1 миллиарда.

Банк России объяснил это преобладавшим воздействием положительной переоценки, подкрепленным покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота.

Напомним, что на 14 июня золотовалютные резервы России (ЗВР) увеличились на $1,8 млрд, до $504,5 миллиарда. Это максимальное значение за последние пять лет, с марта 2014 года.

Экономика
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