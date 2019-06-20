Новости экономики

19:00 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Международные резервы России достигли максимального значения с 2014 года

18:52, 20.06.2019
Международные резервы России достигли максимального значения с 2014 года
Фото: cbr.ru

На 14 июня золотовалютные резервы России (ЗВР) увеличились на $1,8 млрд, до $504,5 млрд.

Это максимальное значение за последние пять лет, с марта 2014 года, пишет «Коммерсант».

Увеличение резервов Центробанк объяснил положительной переоценкой и покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее Центробанк заявил, что продолжит накапливать международные резервы в рамках бюджетного правила.

Экономика
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров