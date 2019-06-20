Международные резервы России достигли максимального значения с 2014 года
На 14 июня золотовалютные резервы России (ЗВР) увеличились на $1,8 млрд, до $504,5 млрд.
Это максимальное значение за последние пять лет, с марта 2014 года, пишет «Коммерсант».
Увеличение резервов Центробанк объяснил положительной переоценкой и покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
Ранее Центробанк заявил, что продолжит накапливать международные резервы в рамках бюджетного правила.Экономика
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