На улице Михаила Миля в Казани может появиться рынок

На улице Михаила Миля в Казани может появиться рынок, следует из проекта постановления городского исполкома, опубликованного в сборнике документов мэрии Казани.

Проект постановления предполагает предоставить Комитету земельных и имущественных отношений казанского исполкома разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4 261 кв. м под «торговые объекты: рынки» в коммунально-складской зоне.

Документ предполагается вынести на общественное обсуждение с 15 августа по 12 сентября.

Ранее сообщалось, что в Казани здание ресторана напротив Чеховского рынка продают за 210 млн рублей.

