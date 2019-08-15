На улице Михаила Миля в Казани может появиться рынок
На улице Михаила Миля в Казани может появиться рынок, следует из проекта постановления городского исполкома, опубликованного в сборнике документов мэрии Казани.
Проект постановления предполагает предоставить Комитету земельных и имущественных отношений казанского исполкома разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4 261 кв. м под «торговые объекты: рынки» в коммунально-складской зоне.
Документ предполагается вынести на общественное обсуждение с 15 августа по 12 сентября.
Ранее сообщалось, что в Казани здание ресторана напротив Чеховского рынка продают за 210 млн рублей.
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