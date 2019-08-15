АО «Эссен Продакшн АГ» открывает новую очередь кондитерского производства
Вчера, 14 августа, АО «Эссен Продакшн АГ» открыл новую очередь кондитерского производства. Генеральный директор компании Леонид Барышев в присутствии десятков федеральных и региональных репортеров разрезал красную ленту и запустил работу линии по производству жевательной карамели.
Кондитерское производство АО «Эссен Продакшн АГ» — один из крупнейших частных инвестиционных проектов в кондитерской индустрии России. Открытие нового завода выводит предприятие на первое место в Поволжье по объему производства и финансовых вложений в своем сегменте. Инвестиции в последний этап строительства составили более 1,25 млрд рублей, а общая сумма — 6,5 млрд рублей. Площадь нового производства и складских зон составляет 17,5 тыс. метров. Закуплены и смонтированы четыре масштабные кондитерские линии общей мощностью 24 тыс. тонн в год, позволяющие вдвое увеличить объем производства, при этом оборот кондитерского производства вырастет с 4,5 до 8 млрд рублей в год.
По прогнозу, увеличится и объем экспортной продукции: с 451 млн рублей в год до 780 млн рублей. На данный момент она реализуется в 34 странах ближнего и дальнего зарубежья, включая Китай.
Сегодня общая площадь всех производственных площадей составляет 33,7 тыс. метров, идет строительство еще 12 тыс. метров производственных и складских помещений. На предприятии функционируют двенадцать производственных линий, а к 2020 году планируется увеличение до пятнадцати линий. В настоящий момент АО «Эссен Продакшн АГ» выпускает более 10 млн конфет в сутки.
Справка
Группа компаний АО «Эссен Продакшн АГ» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Оборот группы компаний за первое полугодие 2019 года составил 10,54 млрд рублей. ТМ «Махеевъ» — бренд №1 в России в категориях: майонез, кетчуп, джем, маринад, горчица.
За первое полугодие 2019 года холдинг произвел более 111,6 тыс. тонн готовой продукции: 62 тыс. тонн майонеза, 22,5 тыс. тонн томатной продукции, 3,5 тыс. тонн приправ, 6,2 тыс. тонн повидла, джемов, 1,6 тыс. тонн новых соусов.
Кондитерская группа холдинга в первом полугодии 2019 года произвела более 15,5 тысячи тонн продукции: батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными, трюфельными и комбинированными начинками, а также конфет на основе полых вафель.
В продуктовый прайс компании входит 292 вида продукции соусов, кондитерских изделий и джемов. Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании. Еще свыше 25% объема приходится на долю федеральных торговых сетей.
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