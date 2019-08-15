АО «Эссен Продакшн АГ» открывает новую очередь кондитерского производства

Вчера, 14 августа, АО «Эссен Продакшн АГ» открыл новую очередь кондитерского производства. Генеральный директор компании Леонид Барышев в присутствии десятков федеральных и региональных репортеров разрезал красную ленту и запустил работу линии по производству жевательной карамели.

Кондитерское производство АО «Эссен Продакшн АГ» — один из крупнейших частных инвестиционных проектов в кондитерской индустрии России. Открытие нового завода выводит предприятие на первое место в Поволжье по объему производства и финансовых вложений в своем сегменте. Инвестиции в последний этап строительства составили более 1,25 млрд рублей, а общая сумма — 6,5 млрд рублей. Площадь нового производства и складских зон составляет 17,5 тыс. метров. Закуплены и смонтированы четыре масштабные кондитерские линии общей мощностью 24 тыс. тонн в год, позволяющие вдвое увеличить объем производства, при этом оборот кондитерского производства вырастет с 4,5 до 8 млрд рублей в год.

По прогнозу, увеличится и объем экспортной продукции: с 451 млн рублей в год до 780 млн рублей. На данный момент она реализуется в 34 странах ближнего и дальнего зарубежья, включая Китай.

Сегодня общая площадь всех производственных площадей составляет 33,7 тыс. метров, идет строительство еще 12 тыс. метров производственных и складских помещений. На предприятии функционируют двенадцать производственных линий, а к 2020 году планируется увеличение до пятнадцати линий. В настоящий момент АО «Эссен Продакшн АГ» выпускает более 10 млн конфет в сутки.

