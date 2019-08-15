Глава Барнаула ушел в отставку

Глава Барнаула Сергей Дугин решил покинуть пост. Он написал заявление по собственному желанию.

На встрече с журналистами Дугин назвал принятое решение обдуманным и отметил, что неоднократно обсуждал его с губернатором региона Виктором Томенко.

«Пока я принял решение отдохнуть, но есть желание и есть силы — готов и дальше работать на благо Алтайского края и города Барнаул», — сказал он.

Как отмечает ТАСС, администрация губернатора предложит депутатам гордумы Барнаула назначить заместителя мэра Вячеслава Франка и. о. главы города. Если они согласятся, Франк будет исполнять обязанности, пока дума не проведет выборы мэра.