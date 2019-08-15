Минюст потребовал от Минпросвещения отменить новый перечень учебников

Минюст направил Минпросвещению представление об отмене декабрьского приказа, утвердившего новый федеральный перечень учебников (ФПУ). По мнению Минюста, декабрьский приказ Министерства просвещения, который сократил количество учебников для закупок школами на треть, был принят с нарушениями.

Как сообщил директор департамента регистрации ведомственных нормативных правовых актов Минюста Владимир Кочетков, приказ должен был пройти процедуру госрегистрации, но так и не поступил в Минюст, а значит, не имеет силы, передает РБК,

Министерство просвещения считает, что документ не нужно регистрировать, поскольку Минюст объяснил в 2014 году, что подобные приказы не подлежат процедуре регистрации.

Ранее научно-методический совет по учебникам Минпросвещения сократил федеральный перечень учебников в России. Теперь в списке вместо 1370 наименований осталось 863.



