Рестораторы и бизнесмены предложили отменить санитарные нормы для заведений общепита

Фото: Максим Платонов

Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» предложили отменить действующие санитарно-эпидемиологические нормы (СанПиН) для заведений общепита. Предложение содержится в «Концепции санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы», которую направили в Роспотребнадзор.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо, его авторы считают, что действующие нормы уже устарели. По их мнению, нужно контролировать не процесс приготовления пищи, а качество самих блюд.

Напомним, бизнес и Роспотребнадзор продолжают спорить, какими быть новым СанПиН для кафе и ресторанов. Надзорная служба намерена актуализировать требования, но большинство рестораторов просят отменить их и сделать рекомендательными. По словам предпринимателей, принятые более полувека назад нормы давно изжили себя, а в условиях фуд-корта и не всегда применимы. Впрочем, есть и те бизнесмены, кто солидарен с санврачами. Подробнее — в материале «Реальное время».