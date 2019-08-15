«Ливерпуль» в матче за Суперкубок УЕФА одолел «Челси»
Английский «Ливерпуль» стал обладателем Суперкубка Европы по футболу.
В проходившем в Стамбуле матче подопечные Юргена Клоппа обыграли «Челси» по пенальти. Основное время игры закончилось со счетом 2:2, на мячи Оливье Жиру и Жоржиньо «Ливерпуль» ответил дублем Садьо Мане. По пенальти более точны оказались футболисты «Ливерпуля».
Впервые в истории мужских еврокубков матч Суперкубка Европы обслуживала женщина-арбитр.
Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов выложил фото с президентом УЕФА перед матчем «Ливерпуль» — «Челси».СпортФутболОбщество
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