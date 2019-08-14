Выборы в Татарстане пройдут под контролем 50 тысяч общественнников

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане началось обучение наблюдателей, которых общественная организация «За чистые выборы» готовит к работе во время избирательной кампании на выборах в Госсовет РТ VI cозыва. Спикеры корпуса рассказали добровольцам о нормах поведения наблюдателей.

В ЦКС «Московский» представители татарстанского регионального отделения корпуса «За чистые выборы» Павел Соломонов и Тимур Какохо обучили более 200 наблюдателей. В день выборов депутатов Госсовета РТ VI созыва независимые общественники будут наблюдать за проведением процедуры и соблюдением избирательных прав граждан. Добровольцы дадут экспертную оценку избирательной кампании.

Обучение пройдут все наблюдатели Общественной палаты РТ и корпуса «За чистые выборы», в том числе в районах республики. На территории Татарстана в день выборов будут работать более 2 тыс. наблюдателей от этих двух взаимодействующих организаций. Всего же на отдельно взятом участке за ходом выборов будут следить до 25 добровольцев разных общественных движений.

«Реальное время» также опубликовало фото- и видеорепортаж со старта обучения наблюдателей.