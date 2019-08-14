Казань оказалась на четвертом месте в рейтинге городов по доле мужчин среди соискателей

Доля мужских резюме в Казани за последний год составила 65,1%. Доля женских резюме за этот период сократилась на 3,5% и составила 34,9%, говорится в исследовании сервиса «Авито.Работа».

Таким образом, Казань оказалась на четвертом месте в рейтинге городов по доле мужчин среди соискателей. Первое место занял Омск, где доля мужских резюме составляет 69,1%, на втором месте — Екатеринбург с долей мужских резюме 67,8%. На третьем месте рейтинга находится Нижний Новгород с долей мужских резюме в 65,3%.

В рейтинге на 10-м месте также присутствует Уфа с долей мужских резюме в 62,4%. В среднем по России мужские резюме составляют 59,5% от общего количества. Во всех городах рейтинга наблюдается снижение доли женских резюме в той или иной степени.

Напомним, в августе также вышло исследование о том, что больше всего привлекает работодателей на собеседовании.