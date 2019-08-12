ВОЗ рассказала о резком росте заболеваемости корью

В январе-июле 2019 года в мире были зарегистрированы 364,8 тыс. заболевших корью. Это в три раза больше, чем за тот же период прошлого года (129,2 тыс.), сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Показатель за этот год стал самым высокими с 2006 года.



Наиболее быстрый рост зафиксирован в Африке (в 10 раз). В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость за год увеличилась в три раза, в Европейском — более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье — в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке отмечен 15-процентный рост, пишет ТАСС.

Ранее Госдума одобрила введение в России мер по противодействию кори.