Сенатор от Татарстана предложил рассматривать Оксимирона и Фейса как подстрекателей

Сенатор от Татарстана Олег Морозов высказался о необходимости рассмотреть подробнее понятие «подстрекатель» в статье 33 УК РФ, где приводятся виды соучастников преступлений. По его мнению, известные личности, участвующие в массовых акциях протеста, попадают в эту категорию.

«Это тоже важный элемент — подстрекательство не только людей с уже сформировавшимся мнением, отношением, но и людей молодых, для которых появление такого медийного персонажа может быть знаковым, усиливающим привлекательность данных протестных акций», — приводит его слова «Российская газета».

Член Совета Федерации убежден, призывы выйти на несанкционированную протестную акцию являются подстрекательством к незаконным действиям.

Морозов считает, что законодатели совместно с правоохранительными органами должны вместе проработать вопрос подстрекательства. Поскольку требуется понять: «это проблема только правоприменительная или проблема, которая требует еще дополнительных вкраплений в наше законодательство, чтобы правоприменитель более четко пользовался этой статьей».

Напомним, что 8 августа, комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ обсудила признаки иностранного вмешательства в проведение выборов в Мосгордуму.

В субботу, 10 августа, на согласованный митинг в Москве пришли, по разным данным, от 20 до 50 тысяч человек. Среди выступающих на этой акции были рэпер Face и группы «Кровосток» и IC3PEAK. Среди участников митинга был замечен и Оксимирон.